Fliegerbombe im Saalekreis Eine Bombe lähmt stundenlang Merseburg

Bauarbeiter entdecken in Merseburgs Zentrum einen Blindgänger. Tausende müssen ihre Häuser verlassen, Züge stehen still, Entwarnung gibt es erst spät am Abend. Protokoll eines besonderen Tages mit Verzögerungen.