Einbrecher haben es in Bad Lauchstädt auf Tabakwaren abgesehen

Bad Lauchstädt/MZ - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch sind unbekannte Täter in Bad Lauchstädt in der Straße Am Bahnhof, gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen. Wie die Polizei informiert, erbeuteten die Täter dort eine große Menge an Tabakwaren und flohen anschließend in einem Fahrzeug. Die Polizei leitete noch in der Nacht Ermittlungen ein und suchte den Tatort nach Spuren ab.