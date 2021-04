Ein ungewöhnlicher Jahrgang mit Makel?

Merseburg - „Es ist schade, dass wir den letzten Schultag nicht normal feiern, die Schule nicht verunstalten, kein großes Programm machen können“, sagt Henriette Giesecke. Für die Zwölftklässlerin des Merseburger Herder-Gymnasiums und ihre Mitschüler ist am Freitag immerhin ein Treffen auf dem Sportplatz der Schule mit den Corona-Regeln vereinbar. Nach vorherigem Schnelltest versteht sich. Aber der ist für die angehenden Abiturienten mittlerweile ebenso Gewohnheit wie die Masken, die sie auch in den ab Montag beginnenden Abschlussprüfungen tragen müssen. „Es muss gemacht werden, also wird es gemacht“, sagt Maximilian Biermann, Mitschüler von Henriette, die ergänzt: „Es ist ja zu unserer eigenen Sicherheit. Verweigerer haben wir gar nicht.“

Dafür aber reichlich Erfahrung, wie Schule unter Corona-Bedingungen funktioniert. Seit vor 13?Monaten die Pandemie den Saalekreis erreichte, befindet sich das Bildungssystem im Ausnahmezustand. Schulschließungen wechseln sich mit Normal- und Wechselunterricht ab. Die Abschlussklassen hatten dabei in diesem Schuljahr das Privileg der Ausnahme. Sie durften durchgängig zum Präsenzunterricht – außer das Virus schlug zu: „Bis zu den Herbstferien hat das Kohortensystem funktioniert. Dann hatten wir den ersten Corona-Fall und mussten alle zwei Wochen nach Hause“, erzählt der 18-jährige Maximilian.

„Man merkt, wie wichtig es ist, sich mit anderen über den Stoff auszutauschen. Da nimmt man viel mehr mit“

Weitere Infektionen und Quarantänen folgten, so dass sie im Herbst nur vier Wochen in der Schule gewesen seien. Seither seien sie von weiteren Zwangspausen verschont geblieben. Zum Glück, wie der Zöschener findet, denn die Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht hätten an den Kräften gezerrt. „Man merkt, wie wichtig es ist, sich mit anderen über den Stoff auszutauschen. Da nimmt man viel mehr mit“, hebt auch Henriette die Vorteile Lernens in der Schule hervor. Sie bildete im Winter die Ausnahme, musste, weil sie selbst infiziert war, nochmals drei Wochen zu Hause bleiben – just zur Zeit des Vorabis. „Das war sehr stressig, weil ich alles nachschreiben musste. Aber die Lehrer unterstützen uns.“

Deshalb finden die beiden Abiturienten, sie seien trotz der Widrigkeiten ihres letzten Schuljahres doch gut auf die anstehenden Prüfungen vorbereitet. „Die Lehrpläne und Prüfungen wurden angepasst. Wir bekommen mehr Zeit, einige Bereiche wurden herausgenommen“, erklärt Maximilian. „Man sollte nicht alles auf Corona schieben. Es hängt auch von der individuellen Vorbereitung ab.“ Auch Schulleiter Frank Werner-Bentke geht davon aus, dass der jetzige Jahrgang hinreichend vorbereitet ist auf die Prüfungsphase: „Eigentlich sind sie gut in Schwung. Die Endphase der Vorbereitung war besser als im Vorjahr.“

„Für den Job ist letztlich dann eh der Studienabschluss entscheidend“

Henriette sagt, ihre fehle da der Vergleich, aber sie glaube nicht, dass ihr Jahrgang automatisch schlechter abschneide. Mit den Inhalten seien sie in den meisten Fächern durchgekommen, außer in Geschichte: „Wir hatten die Entstehung der beiden deutschen Staaten, aber die Mauer ist nicht mehr gebaut worden.“ Ihr jetziger Abschlussjahrgang ist aufgrund der Begleitumstände zwar auch historisch, die Leunaerin erwartet dennoch nicht, dass ihm ein dauerhafter Makel à la „Coronajahrgang“ anhaften wird, da sie ja nun normal Prüfungen hätten. „Für den Job ist letztlich dann eh der Studienabschluss entscheidend“, ergänzt Maximilian.

Er will Medizin studieren, zuerst aber mal die Prüfungen gut überstehen. Danach, hofft er, dass sich die Corona-Lage bessert und er nach der harten Arbeit der vergangen zwei Jahre mal wieder mit Freunden feiern kann. Ob dies auch bei einem Abiball möglich sein wird, ist derzeit noch unklar. Gebucht sei ein Termin im Kulturhaus in Leuna zumindest, berichtet Henriette. Sollte er stattfinden, müssten die Schüler und ihre Eltern wohl tiefer als vorherige Jahrgänge in die eigene Tasche greifen. Denn, auch das ist eine Corona-Folge, die Abikasse ist kaum gefüllt: „Wir konnten ja keine Oberstufenpartys veranstalten, deswegen stehen wir finanziell schlecht da.“ (mz/Robert Briest)