Lydia Kuk aus Bad Dürrenberg erfüllt sich mit der Eröffnung des Restaurants und Hotels „Alte Apotheke“ einen großen Traum. Sie will mit ihrem Ehemann und Koch Mario Mächler ein besonderes Konzept umsetzen.

Ein Stück Ostsee in Bad Dürrenberg

Koch Mario Mächler (von links), Inhaberin Lydia Kuk und Ehemann Maciej beleben die „Alte Apotheke“ in Bad Dürrenberg neu.

Bad Dürrenberg/MZ. - Mit einer neuen Inhaberin weht frischer Wind in der „Alten Apotheke in Bad Dürrenberg“, das zuletzt geschlossen war. „Ich erfülle mir damit meinen ganz großen Traum“, sagt Inhaberin Lydia Kuk mit einem Lächeln. Sie wird von nun an Restaurant und Hotel zusammen mit Ehemann Maciej Kuk und Koch Mario Mächler betreiben. Dabei wartet das Trio mit einer Besonderheit auf.