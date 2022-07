Ein Platz für Kinder - Investor gibt Grundstück und 25.000 Euro

Im neuen Wohngebiet in der Straße Am Hallrain entsteht gerade ein Spielplatz (Symbolfoto).

Merseburg/MZ - „Die Würstchen sind fertig“, ruft der Mann am Grill. Am Rohbau des Hauses hängen bunte Luftballons. An einem langen Tisch auf der künftigen Terrasse sitzen Kinder und Erwachsene. Richtfest? „Das hatten wir schon, heute feiern wir Geburtstag“, ruft jemand von der fröhlichen Geburtstagstafel herüber. Auch vor den übrigen Neubauten in der Straße Am Hallrain im Ortsteil Geusa stehen Autos oder kommen gerade an. Wer baut, hat immer etwas zu tun. Eine richtige Straße ist das hier noch nicht, eher eine staubige Berg- und Talbahn, aber auch das wird sich ändern.