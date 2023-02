Merseburg/MZ - 100 Jahre ist es her – am 16. Februar 1923 trat das Reichsjugendgerichtsgesetz in Kraft. Anstelle des reinen Rechts sollte nun die Wahrnehmung sozialpädagogischer Aufgaben im Zentrum des Jugendstrafrechts stehen. Das Reichsjugendgerichtsgesetz trug bereits die Grundzüge des Jugendgerichtsgesetzes (JGG), das heute das Jugendstrafrecht regelt. Am Amtsgericht Merseburg ist Hans Seidl für die Jugend zuständig, die auf der Anklagebank landet. Seit fast 30 Jahren ist er Richter, war zunächst im Bereich Zivilrecht tätig. Seit 2011 ist er Jugendrichter in Merseburg.