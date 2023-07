Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leuna/MZ - Wer hatte am Ende das zweifelhafte Vergnügen, den anderen beneiden zu dürfen? Die Frage stellte sich bei zwei herausragenden Figuren der Hockeyabteilung des TSV Leuna in den vergangenen Wochen – und das im Prinzip in mehrfacher Hinsicht, wenn man ins Detail geht: TSV-Präsident Andreas Rehder und TSV-Stürmer Christian Zeiger waren für die Nationalmannschaft in ihrer jeweiligen Altersklasse im Einsatz. Beide kämpften um Edelmetall bei einer Europameisterschaft im Seniorenbereich. Rehder war jüngst für die U65-Auswahl im spanischen Valencia auserkoren worden. Im Mittelfeld kam er zum Einsatz.