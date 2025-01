Uwe Duday im Haus der Begegnung der Awo Leuna Ein Leben für die Malerei

Der hallesche Künstler und frühere Leiter des Kulturhauses Leuna, Uwe Duday, erzählte in Leuna aus seinem Leben, auch von seiner Freundschaft zu Christa Krug. Und davon, was ihm an Leuna beeindruckte, als er 1967 herkam.