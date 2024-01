Vorfall in der TotalEnergies Raffinerie Ein Knall und ein kurzes Feuer an der Pox-Methanol-Anlage

An der Pox-Methanol-Anlage hat es bereits am Freitag einen Defekt gegeben, in dessen Folge ein lauter Knall zu hören und ein kurzes Feuer zu sehen war. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.