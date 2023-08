Ein Jahr Stadtbuslinien in Merseburg: Wie sind die Fahrgastzahlen? Welche Halte kommen noch?

Seit einem Jahr gibt es die beiden neuen Innenstadtlinien in Merseburg: Die 111 fährt im Uhrzeigersinn, die 112 entgegen.

Merseburg/MZ - Merseburg, ZOB, Steig drei, 12.55 Uhr. Pünktlich setzt sich der Midibus der Linie 111 in Richtung Klinikum in Bewegung. Eine junge Frau sitzt in der zweiten Reihe. Sie ist für die ersten Haltestellen der einzige reguläre Fahrgast. Dennoch sagt Enrico Kretzschmar: „Es ist mehr geworden.“ Er ist Geschäftsführer des kommunalen Busunternehmens PNVG, das seit Ende August 2022 die neuen Merseburger Innenstadtlinien 111 und 112 bedient, die im gegenläufigen Ringverkehr ZOB, Klinik, Schloss, Zentrum und Meuschau anfahren.