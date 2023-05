Das Schicksal von Pauline aus Kleinwangen hat viele Menschen berührt. Bei ihr wurde Ende 2021 eine seltene Erkrankung des Knochenmarks diagnostiziert. Sie benötigte dringend eine Stammzellenspende. Die erhielt sie am 13. April 2022. Wie es der heute 18-Jährigen geht.

Kleinwangen/MZ - Pauline Richter aus Kleinwangen hat zweimal im Jahr Geburtstag: Zum einen am 7. Juli, an dem die heute 18-Jährige das Licht der Welt erblickte. Zum anderen am 13. April. Das ist der Tag, als sie im Uni-Klinikum Halle lebensrettende Stammzellen erhielt, die eine ihr noch unbekannte Frau aus Brasilien gespendet hat. Es ist Paulines Chance weiterzuleben, nachdem Ende 2021 bei ihr eine seltene Erkrankung des Knochenmarks diagnostiziert wurde. Gut ein Jahr liegt die Transplantation der Stammzellen nun zurück.