Ein Jahr auf der Segeljacht - Mit Wind, Wellen und Delfinen

Von der Hafenstadt Dartmouth führt die Segelreise weiter gen Westen. Dort macht Familie Agthe erstmals Bekanntschaft mit Delfinen. Sie kommen dem Schiff ganz nah, springen aus dem Wasser und schwimmen in der Bugwelle.

Merseburg/MZ - Seit 17. Juli dieses Jahres ist die Crew der Segeljacht „Good Fellow“ auf dem Weg von Ueckermünde in den Süden Europas. An Bord Luise (13), Juliane (16), Claudia (44) und Marko Agthe (45). Die Familie aus dem Müchelner Ortsteil Stöbnitz hat ihr Zuhause, die Schule und den Job für ein Jahr in Deutschland zurückgelassen, um neue Länder auf dem Wasserweg zu erkunden.