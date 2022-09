Ein historisches Stück Industriekultur nachgebaut

Eberhard Richter an der Dampfmaschine im Witzlebenturm.

Bad Dürrenberg/MZ - Wenngleich Eberhard Richter sein Ziel, die Brendelsche Dampfmaschine in Originalgröße in Bad Dürrenberg nachzubauen, längst erreicht hat, treibt ihn das Thema immer noch weiter um. Nun wirbt er für die Bekanntheit und Bedeutung dieser Dampfmaschine. Für seine Leistung an dem Nachbau wurde er stellvertretend für den Heimatbund mit dem Preis für Industriekultur 2022 der Georg-Agricola-Gesellschaft ausgezeichnet.