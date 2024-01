Der Chef der FDP-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt spricht sich für eine Rückkehr der Atomkraft aus. Als möglichen Standort nennt er den Leuna. Das sorgt für Widerspruch. Doch neu ist die Idee eines Kernkraftwerkes am Chemiestandort nicht.

Das AKW in Lingen im Emsland war im April 2023 eines der letzten, die in Deutschland vom Netz gingen.

Leuna/Magdeburg/MZ. - Ein Atomkraftwerk für die Energieversorgung des Chemiestandorts Leuna? Diese Idee hat zumindest der FDP-Fraktionsvorsitzende Andreas Silbersack im Landtag in Magdeburg ins Spiel gebracht. In einer Debatte forderte der Liberale, dass man sich weder in Deutschland noch in Sachsen-Anhalt vom Thema Atomkraft verabschieden solle, wenn der Rest der Welt daran festhalte. Sein Vorschlag: Nicht über große Meiler, aber doch über neuartige kleinere Atomkraftwerke nachdenken. Als konkretes Standortbeispiel nannte er im Landtag Leuna.