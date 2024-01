Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Noch jung ist der Verein, doch die Arbeit erreicht in diesem Jahr ihren ersten großen Höhepunkt. Maßgeblich für den Erfolg ist Vereinsvorsitzende Petra Paetzold aus Tollwitz verantwortlich, die für ihr Engagement mit dem Ehrenamtspreis des Saalekreises ausgezeichnet wurde. Sie leitet den Cantus-Mitteldeutschland, der sich zur Aufgabe gemacht hat, anlässlich der Landesgartenschau ein Musical in zwei Akten auf die Bühne zu bringen. Noch stecken die Darsteller knietief in den Proben, doch Paetzold und ihr Team sind sicher, dass sie bis zur Gartenschau das Stück bühnenreif bekommen.