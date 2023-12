Kameraden und Weggefährten haben Roland Madela, der 1971 in die Freiwillige Feuerwehr Gatterstädt eingetreten ist, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Gatterstädt/MZ. - Immer am Ende des Jahres überprüfen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gatterstädt die Hydranten in ihrer Ortschaft. Danach wird am Gerätehaus der Grill angeschmissen. „Es ist unser Jahresabschluss“, sagt Ortswehrleiter Uwe Mähne. Doch diesmal war es mehr als das, wussten alle – außer Feuerwehrmann Roland Madela. Dem wurde es allerdings klar, als auch Kameraden der Wehren aus Querfurt und Niederschmon sowie Querfurts Bürgermeister Andreas Nette (parteilos) auftauchten und ihm Präsentkörbe überreichten.