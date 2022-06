E-Bike von Campingplatz bei Mücheln gestohlen

Mücheln/MZ - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in der Müchelner Strandallee auf dem Campingplatz ein E-Bike gestohlen. Wie die Polizei dazu berichtet, hätten die Täter das Schloss des Fahrrades durchtrennt und entfernten sich mit ihrer Beute in eine unbekannte Richtung. Zuvor habe der Besitzer des E-Bikes ein Geräusch und Stimmen gehört, weshalb er auf den Diebstahl aufmerksam wurde. Der Schaden beläuft sich nach Schätzung durch die Polizei auf über 2.500 Euro. Die Polizei, so heißt es weiter, habe vor Ort Fotos gemacht und am Tatort nach Spuren gesucht. Weiterhin sei eine Fahndung nach dem Fahrrad eingeleitet und entsprechende Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl eingeleitet worden.