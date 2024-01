Die Zahl der Neuwagen im Saalekreis verharrt auf dem Coronaniveau. Die Verkäufe von E-Autos brechen jedoch ein. Händler sehen Gründe dafür in den Kosten und Entscheidungen des Bundes.

E-Autos in der Krise: „Die Kunden greifen eher zu Verbrennern“

15 Millionen E-Autos sollen bis 2030 in Deutschland fahren, hofft der Bund. Händler im Saalekreis halten das für unrealistisch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/Bad Dürrenberg/MZ. - Das Elektroauto ist nicht die Zukunft, urteilt Siegmar Reinsch. Er ist Seniorchef und Verkaufsleiter im Opel-Autohaus Reinsch & Taschner in Bad Dürrenberg – und hat deshalb eine Entwicklung des vergangenen Jahres selbst miterlebt, die sich nun in den Zahlen des Straßenverkehrsamtes des Saalekreises niederschlägt. Nachdem in den Vorjahren ein kontinuierlicher Zuwachs bei den Anmeldungen von E-Autos zu verzeichnen war, sind diese 2023 um mehr als ein Drittel eingebrochen. Nur noch 398 Neuwagen mit Elektromotor wurden zugelassen.