Buntmetall von Bahnstrecken gestohlen Zwei Durchsuchungen und eine Festnahme in Merseburg

Wegen des gewerbsmäßigen besonders schweren Falls des Diebstahls hat die Polizei am Dienstag in Merseburg zwei Wohnungen durchsucht. Ein 47-jähriger Mann muss in Haft. Was bei den Ermittlungen gefunden wurde.