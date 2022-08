Durchsuchung und Festnahme im Saalekreis

In einer Gemeinde bei Querfurt ist am Mittwochnachmittag ein Verdächtiger festgenommen worden.

Weida-Land/MZ - - In einer Gemeinde im Weida-Land im Saalekreis ist am Mittwochnachmittag ein Mann festgenommen worden. Er wird verdächtigt, im Drogenmilieu aktiv zu sein. Die Polizei war unerkannt in den westlichen Saalekreis in die Nähe von Querfurt gekommen. Vor Ort nahmen sie den Mann fest, anschließend durchsuchten die Beamten außerdem die persönlichen Sachen des Verdächtigen.

Bei dem Polizeieinsatz im Weida-Land ist ein Mann verhaftet worden. (2.v. rechts) (Foto: Marvin Matzulla)

Weitere Angaben zu der Festnahme selbst oder zu dem Verdächtigen machte die Polizeiinspektion am Abend nicht. Nach MZ-Informationen soll der Mann Teil der organisierten Kriminalität sein.