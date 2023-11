In Bad Dürrenberg gehen in Teilen des Stadtgebietes zwischen 0 und 5 Uhr die Straßenlaternen aus. Über 34.500 Euro soll das an Stromkosten ausmachen. Doch es gibt Kritik daran.

Bad Dürrenberg/Braunsbedra/MüchelnMZ. - Es ist dunkel geworden in Teilen von Bad Dürrenberg. Es sind nicht etwa besonders viele Straßenlaternen kaputt, vielmehr wird ein Teil davon seit einigen Wochen zwischen 0 und 5 Uhr abgeschaltet. Zurück bleiben stockfinstere Straßen und Gehwege – und die Hoffnung der Kommune so Geld zu sparen. Zwar hat die Umrüstung einmalig 17.000 Euro gekostet, doch jährlich will die Stadt nun 34.500 Euro an Stromkosten sparen. Aber auf wessen Kosten?