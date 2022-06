Drogenhandel in Schkopau: Die Pistole lag unterm Kopfkissen

Schkopau/Halle/MZ - Zehn bis 15 Joints am Tag konsumierte der Angeklagte, wie er am Freitagmorgen dem Landgericht in Halle mitteilte. „Ich war zu der Zeit echt abhängig“, gestand er. Unter anderem musste sich der 31-Jährige deswegen vor dem Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, unerlaubt mit Betäubungsmitteln in Schkopau gehandelt und verschiedene Waffen besessen zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im März 2020 seien eine Machete, zwei Schreckschusspistolen sowie ein Baseballschläger und Munition gefunden worden. Eine der Pistolen sei geladen unter seinem Kopfkissen gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass der damalige Schkopauer diese zur Absicherung seiner Drogengeschäfte nutzen wollte. In der Wohnung sei zudem eine Aufzuchtanlage für 52 Cannabispflanzen gewesen.

