Rund 50 Leute beteiligten sich am vergangenen Samstag an der Müllsammelaktion der DLRG Ortsgruppe Geiseltalsee und leisteten einen Beitrag für Natur und Umwelt sowie die Sicherheit von Menschen.

Dritte Aktion der DLRG Ortsgruppe: Müllsammeln am Geiseltalsee

Stöbnitz/MZ - Ein schwarzer Plastiksack gefüllt mit Müll liegt im Transporter der DLRG Ortsgruppe Geiseltalsee. Dieser wird aber keinesfalls der einzige hier auf der Ladefläche des Wagens bleiben, versichert Vorstandsmitglied Marcel Ullmann, der nun mit dem Fahrzeug Wege und Plätze am Geiseltalsee zwischen Stöbnitz und der Marina Mücheln abfährt, um die vielen weiteren Müllsäcke sowie größere Gegenstände, die fleißige Helfer an diesem Vormittag in zwei Stunden zusammengetragen haben, einzusammeln.