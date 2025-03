Dreiste Kriminelle stehlen in Merseburg sieben Motorräder und zerstören auch eine schöne Erinnerung des Besitzers. Wer weiß etwas zu dem Raub?

Dreister Diebstahl in Merseburg: Oldtimer-Fan blutet das Herz

Wie Diebe eine Erinnerung an den Vater zerstören

Merseburg/MZ. - Dem Mann stehen die Tränen in den Augen. „Das Awo-Gespann von 1956 war ein gemeinsamer Traum von meinem Papa und von mir. Er ist leider im vergangenen Jahr gestorben.“ Der Mann schluckt. „Und jetzt ist auch das Gespann weg.“ Genau wie sechs weitere Motorräder – alle gestohlen aus einer Garage in Merseburg. Am Dienstag hat der 40-Jährige den Diebstahl bemerkt und sofort eine Anzeige bei der Polizei gemacht.