Drei Personen wurden schwer verletzt

Merseburg/MZ. - Drei Personen wurden bei einem Unfall auf der A38 in Höhe Merseburg-Nord Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr schwer verletzt. Drei Fahrzeuge waren laut Auskunft der Polizeiinspektion in Halle beteiligt. Die Autobahn musste für mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.