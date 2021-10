Drei Mädchen brennen Heuballen in Mersburg an: Polizei sucht Zeugen

Merseburg - Am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr ist es in der Querfurter Straße in Merseburg zu einem Heuballenbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 53-Jähriger zwei jugendliche Mädchen angesprochen, die an drei Heuballen herumkokelten.

Kurze Zeit später brannten die Ballen und die Mädchen flüchteten in unterschiedlichen Richtungen vom Tatort. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die die Mädchen gesehen oder erkannt haben. Sie werden auf rund 14 bis 16 Jahre geschätzt, trugen Jeanshosen und hatten lange dunkle Haare, wobei ein Mädchen ihre Haare zu einem Zopf geflochten hatte.

Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, mögen sich bitte bei der Polizei in Merseburg unter 03461-4460 melden.