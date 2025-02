Eine Erfolgsgeschichte aus Schkopau: Die Animationskünstlerin Kristin Müller arbeitet seit 2023 bei den Walt Disney Animation Studios in Vancouver.

Schkopau/Vancouver/MZ. - Die Vorfahren melden sich und schicken die junge Heldin auf eine Mission über die Weltmeere. Das ist die Geschichte von „Vaiana 2“. Der im Herbst gestartete neue Disney-Film hat sich weltweit zum Kassenschlager entwickelt, knackte zuletzt die Einspielmarke von einer Milliarde US-Dollar und lockte in Deutschland Millionen Besucher vor die Leinwand. Was kaum jemand von ihnen gewusst haben dürfte: In dem Erfolgsfilm steckt auch ein kleines Stück Saalekreis, genauer Schkopau drin.