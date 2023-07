Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - „In einem Jahr sind die Schulen im Saalekreis so ausgestattet, dass wir nicht mehr hinterherhinken“, sagt Thomas Mahler, Bauamtsleiter des Saalekreises. Der digitale Ausbau erfolge nach hohen Standards und sei zukunftsfähig ausgerichtet. Vor allem aber hat er begonnen. Mit den Sommerferien ist die Umsetzung des Förderprogramms Digitalpakt Schule in die heiße Phase gestartet. Bis zum Beginn des übernächsten Schuljahrs 2024/25 sollen 23 weiterführende Schulen im Saalekreis mit insgesamt 30 Standorten eine neue digitale Infrastruktur erhalten. Das heißt: kabelgebundenes Hochgeschwindigkeitsinternet in allen Räumen plus flächendeckendes W-Lan.