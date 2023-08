Bei der Vorstellung des digitalen Stadtrundgangs in Querfurt wurde von Bürgermeister Andreas Nette (v.r.n.l.), Uwe Lüllwitz, Hartmut Lasse und dem Stadtratsvorsitzenden Lothar Riese symbolisch die Hinweistafel an der Friedhofspromenade enthüllt.

Querfurt/MZ - An über zehn Stellen in Querfurts Kernstadt, beispielsweise an der Burg, an der Spiegelbrücke und am städtischen Friedhof, sind neue Hinweistafeln, mal größere und mal kleinere, angebracht worden. Darauf befindet sich jeweils ein QR-Code, der mit der Handykamera des Smartphones und einem entsprechenden QR-Code-Scanner eingelesen werden kann. Daraufhin wird der Nutzer auf die Internetseite regionachbarn.de weitergeleitet und kann Informationen über den Ort erlangen, an dem er sich aktuell befindet.