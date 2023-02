Alfred Naumann ist eigentlich längst im Rentenalter. Der Abschleppdienst-Unternehmer arbeitet aus Spaß an der Freude aber trotzdem weiter. Ohne die Arbeit würde er sich nicht wohlfühlen, sagt der Schkopauer.

Schkopau/MZ - Zuhause vor dem Fernseher sitzen, ist nichts für Alfred Naumann. Er schaut sich höchstens sonntagabends mal die Sendung „Kripo live“ an. Wenn er denn Zeit dafür hat. Denn vom Rentnerleben ist bei dem 83-Jährigen nichts zu merken, Langeweile kennt er nicht. Täglich ist er auf dem Hof des gleichnamigen Abschleppdienstes in dem Schkopauer Örtchen Lössen anzutreffen. Den hat Naumann zwar inzwischen an seinen Sohn übergeben, arbeitet aber trotzdem noch tatkräftig mit und hat bis heute sein eigenes Büro im Gebäude.