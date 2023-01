Diese Wallendorferin ist auch mit 100 Jahren noch interessiert am Weltgeschehen

Anni Krause hätte selbst nicht gedacht, mal so alt zu werden. Doch sie ist noch fit und gesund, auch wenn die Beine nicht mehr so wollen. Sie verfolgt täglich die Nachrichten, versorgt Wildvögel und ist dankbar für die Fürsorge ihrer Familie. MZ hat die Wallendorferin an ihrem 100. Geburstag besucht.

Wallendorf/MZ - „Ich dachte, so alt werde ich nie“, sagt Anni Krause. Doch tatsächlich feierte die Wallendorferin am Freitag ihren 100. Geburtstag. Dieses Alter sieht man ihr allerdings nicht an, die Rentnerin ist noch fit und gesund. „Ich habe keine Krankheiten. Nur die Beine wollen nicht mehr so, aber ich habe ja meinen Rollator.“