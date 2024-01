In diesem Jahr will der Saalekreis mehr als zwölf Millionen Euro in den Bau von Straßen und Radwegen stecken. Ein Überblick zu den wichtigsten geplanten Projekten.

Merseburg/MZ. - 12,2 Millionen Euro hat der Saalekreis in seinem Etat 2024 für Straßen eingeplant. Knapp acht Millionen Euro entfallen davon auf Investitionen. Dahinter verbirgt sich meist der grundhafte Ausbau von Strecken oder Ersatzneubauten von Brücken. Hinzukommen 4,2 Millionen Euro für die sogenannte Straßenunterhaltung. Ein erheblicher Batzen dieses Geldes wird für die Straßenmeisterei eingesetzt, also Winterdienst, Mäharbeiten, Streckenkontrolle. Aus dem Topf werden aber auch größere Reparaturen, etwa in Form neuer Asphaltschichten, bezahlt. Ein Überblick zu den wichtigsten Straßenprojekten in diesem Jahr: