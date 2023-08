Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schraplau/MZ - Es herrscht derzeit wieder perfektes Badewetter. Die Tore vom Erlebnisbad in Schraplau sind jedoch verschlossen. So wie schon in der gesamten Badesaison. Viele Anrufe, E-Mails und Nachrichten habe er in diesem Sommer erhalten, erzählt Schraplaus parteiloser Bürgermeister Olaf Maury. „Vor allem von Auswärtigen“, fügt er hinzu. Sie hätten ihn unter anderem gefragt, ob die Schließung nur von kurzer Dauer – mal eins, zwei Tage – besteht. Das musste Maury verneinen. Die Stadt macht ihr Freibad diese Saison gar nicht auf, denn sie kann den Betrieb nicht gewährleisten. „’Schade’ bekam ich da von vielen als Antwort zurück“, so Maury.