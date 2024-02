Mit fast 60 Jahren beginnt für Gabi Kanter noch einmal ein neues Kapitel in ihrem Berufsleben. Die Merseburgerin ist Einzelhändlerin aus Leidenschaft und hat diese Woche ihren ersten eigenen Laden an der Gotthardstraße eröffnet.

Gabi Kanter hat diese Woche ihr Geschäft „Klein & Fein – Regionales mit Herz“ an der Gotthardstraße in Merseburg eröffnet.

Merseburg/MZ. - Mit fast 60 Jahren beginnt für Gabi Kanter noch einmal ein neues Kapitel in ihrem Berufsleben. Die Merseburgerin ist Einzelhändlerin aus Leidenschaft und hat diese Woche ihren ersten eigenen Laden an der Gotthardstraße eröffnet. Bei „Klein & Fein – Regionales mit Herz“ bietet Gabi Kanter regionale Produkte von Likör und Wein über Bonbons bis hin zur Marmelade an. Auch den Zeitzer Whisky gibt es nach wie vor zu kaufen. In dem Laden hat sich nämlich zuvor das Geschäft der Zeitzer Whisky-Manufaktur befunden, welches Gabi Kanter geführt hat.