Auf der Liste der Vorhaben stehen das Häuschen mit dem sich darin befindenden ehemaligen Brunnen in der Quellstraße in Querfurt. Für die Trinkwassernotversorgung soll der Brunnen wieder aktiviert werden.

Querfurt/MZ - Der Doppelhaushalt 2023/24 ist derzeit Gegenstand der Beratungen in den Gremien des Querfurter Stadtrates. In der Sitzung vom Bauausschuss stellte die Verwaltung die investiven Baumaßnahmen vor, die sich im Doppel-Etat wiederfinden sollen. Manche sind neu, andere kamen schon im Haushalt 2022 vor – sie werden nun fortgeführt oder ihr finanzieller Rahmen musste aufgrund von Kostenentwicklungen aufgestockt werden. „Sämtliche Investitionen, die wir hier durchführen, werden kreditfinanziert“, so Bürgermeister Andreas Nette (parteilos). Das bedeutet, der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt ist nach wie vor begrenzt. Dennoch bleibt sie bestrebt, in die Infrastruktur zu investieren und vor allem mit Hilfe von Fördermitteln Projekte umzusetzen. Hier einige Vorhaben: