Pissen/Kneipe/Merseburg/MZ - Auf meine Frage, was das Schönste am Merseburger Ortsteil Zscherben sei, hat mal jemand geantwortet: das Ortsschild. Das verschwinde immer mal wieder. „Und ich hatte mal gehört, dass wir das am häufigsten geklaute Ortseingangsschild Deutschlands haben“, scherzt Tobias Halfpap (parteilos), der Bürgermeister der Stadt Landsberg im nördlichen Saalekreis.