Diebisches Duo in Merseburg

Mit ihrem Einkaufskorb und Waren im Wert von 180 Euro wollte am Mittwoch ein Diebespaar in Merseburg aus einem Supermarkt türmen.

Merseburg/MZ - Ein besonders dreistes Diebesduo, eine 23-jährige Frau und ein 32-jähriger Mann, hat am Mittwoch gegen 18 Uhr in einem Einkaufscenter im Kollenbeyer Weg in Merseburg versucht einen mit Waren beladenen Einkaufswagen, ohne zu bezahlen, durch den Kassenbereich zu schieben. Wie die Polizei dazu mitteilt, hatten die beiden den Wagen zuvor mit Waren im Wert von rund 180 Euro voll gepackt. Durch Zeugen konnte die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Mann flüchtete. Gegen die beiden läuft jetzt ein Strafverfahren.