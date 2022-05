Die Unbekannten sind über ein Fenster in die Wohnung des Mehrfamilienhauses eingestiegen.

Merseburg/MZ - Diebe haben am Freitagabend aus einer Merseburger Wohnung ein Wandbild im Wert von 4.000 Euro gestohlen. Die Unbekannten brachen über ein Fenster in die Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Straße „Bürgergarten“ ein. Jetzt ermittelt die Kripo.