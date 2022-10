Die SG „Einheit“ Querfurt hat ein Doppeljubiläum gefeiert

Bei der Festveranstaltung wirft die Vorsitzende auch einen Blick in die Historie der Sportgemeinschaft.

Die Vereinsfahne erinnert an vergangene Zeiten.

Querfurt/MZ/LOS - Das Doppeljubiläum 75 Jahre Sportgemeinschaft „Einheit“ Querfurt und 50 Jahre Fußballmannschaft „Alte Herren“ nahm der Vorstand zum Anlass, um bei einer Festveranstaltung mit Mitgliedern, Gästen und Sponsoren zu feiern und allen zu danken, die an der Entwicklung und dem Fortbestehen des Vereins mitgewirkt haben und sich weiterhin daran beteiligen. Christiane Herrmann steht seit 2016 dem Verein vor, hat das Amt vom langjährigen Vorsitzenden Hans Güntsch übernommen, und blickte in ihrer Rede auch weit in die Historie zurück.