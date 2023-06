Am Samstag und Sonntag (3. und 4. Juni) findet auf dem frisch sanierten Gelände der Burg Querfurt das Burgfest statt. Welche weiteren Veranstaltungen dann für die nächsten Monate auf dem Burgareal noch geplant sind.

Die Ritter kommen - Historisches Burgfest am Wochenende auf Burg Querfurt

Querfurt/MZ - Ritter, Gaukler und Feuerspucker machen am Wochenende auf Burg Querfurt Station. Es wird am 3. und 4. Juni Burgfest gefeiert. Und es ist endlich wieder zurück auf dem frisch sanierten Gelände der historischen Festung. Überhaupt ist die mittelalterliche Anlage in diesem Jahr Schauplatz für einige Großveranstaltungen.