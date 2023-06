Sicherheit Die Ordnungshüter sind wieder an den Schkopauer Seen unterwegs

An den Seen in Schkopau ist wieder ein Wachschutzdienst unterwegs, der den Sommer über dort für Ordnung und Sicherheit sorgen soll. Neben dem Wallendorfer und Raßnitzer See deckt er auch die Kiesgruben in Hohenweiden mit ab.