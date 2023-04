Querfurt/Sangerhausen/MZ - - Wenn die Mädchen und Jungen vom D-Jugend-Handballteam der HSG Sangerhausen-Querfurt am Samstag kurz nach 13 Uhr ihr Spiel gegen Weißenfelser HV in der Mehrzweckhalle Querfurt beendet haben, ist feiern angesagt. Seit den letzten Spieltagen steht fest, dass die Mannschaft der Trainer Markus Sebicht, Lucas Hellmann, Thomas Göhring und Daniel Greiner an diesem Tag zum zweiten Mal in Folge zum Bezirksmeister in der Altersklasse männliche Jugend D gekürt wird. Zehn Teams haben die Zwölf- und 13-Jährigen von der TSG Gymnasium Querfurt und dem HSV Sangerhausen – beide Vereine bilden eine Spielgemeinschaft – in dieser Saison in der Tabelle hinter sich gelassen, bislang kein Spiel verloren und aktuell 657 Tore erzielt bei nur 244 Gegentoren.

