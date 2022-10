Die Jugendanstalt Raßnitz besteht seit 20 Jahren

Rassnitz/MZ - An diesem Sonntag ist es genau 20 Jahre her, dass die Jugendanstalt in Raßnitz eröffnet wurde. Die Einrichtung wurde am 2. Oktober 2002 nach rund 28 Monaten Bauzeit eröffnet. Die Anstalt, die aus mehreren neu gebauten Gebäudetrakten auf einem rund 16 Hektar großen Areal besteht, hat seinerzeit 78,8 Millionen Euro gekostet. Aktuell verfügt die Jugendanstalt (JA) im Saalekreis über 382 Haftplätze, 20 davon entfallen auf den offenen Vollzug.

