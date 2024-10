Die Geiseltalseekirche in Mücheln-Neubiendorf bekommt einen zweiten, barrierearmen Zugang.

Mücheln/MZ. - Die Geiseltalseekirche in Mücheln-Neubiendorf bekommt einen barrierearmen Zugang. Menschen mit Rollator oder Fahrradfahrer können so problemlos in die Kirche gelangen, die seit Jahren ein Begegnungs- und Veranstaltungszentrum ist.