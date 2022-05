Die Erfolgsstrategen: Zwei Merseburger haben ein Spieleimperium aufgebaut

Merseburg/MZ - Spiele-, Puzzle-, Holzeisenbahn-Offensive, Spiele-Schmiede, Corax Games, Funbot, Kobold Spieleverlag, Giant Roc und so weiter – Frank Noack muss sich konzentrieren, um keinen der Shops und Verlage zu vergessen, die er gemeinsam mit Kompagnon Robert Letsch in den vergangen 20 Jahren in Merseburg aus der Taufe gehoben hat. Damals, 2002, begannen die Anfang-20-Jährigen in einem ehemaligen Getränkemarkt in der Halleschen Straße ein unternehmerisches Abenteuer, das sich als Erfolgsgeschichte entpuppen sollte. Die Kurzfassung des Firmengründers klingt so: „Am Anfang haben wir einen ganz kleinen Onlinehandel gemacht, sind dann zum Dienstleister für die Spielebranche geworden und sind heute als Verlag Spielehersteller.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<