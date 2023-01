Die Digitalisierung durch Corona ist an den Räten vorbeigerauscht

Die Pandemie hat in vielen Lebensbereichen zu digitalen Umbrüchen geführt. Nicht aber in der Arbeit von Stadträten und Kreistag. Ein wesentlicher Grund liegt beim Land, doch auch an der Internetversorgung mangelt es weiterhin.

Schkopau/Bad Dürrenberg/MZ - Corona hat die Arbeitswelt verändert. Gerade viele Bürobeschäftigte erledigen ihren Job nun teils oder ganz von zu Hause aus. Auch in den Schulen hat die Pandemie die Digitalisierung beschleunigt. Nur in der kommunalen Demokratie scheint der sonst so kräftige Digitalisierungsimpuls der Pandemie schnell verpufft zu sein. Während der Kreistag und einige Stadt- und Gemeinderäte im Saalekreis während der Hochphase von Corona 2021 und teils 2022 noch ganz per Videoschalte im Netz tagten oder zumindest ein Teil der Mitglieder virtuell zugeschaltet war (Hybridsitzungen), ist mittlerweile der analoge Alltag zurückgekehrt.