Merseburg/MZ - „Ich lasse mich hier nicht vorführen“, mit diesen Worten lehnte der CDU-Fraktionschef im Landtag, Guido Heuer, einen AfD-Antrag ab. In dem ging es darum, dem Land mit seinen Ministerien und Behörden zu verbieten, in internen und externen Schriftstücken eine gendergerechte Sprache zu verwenden. Also kein *, Unterstrich oder großes Binnen-I, die die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten in der Gesellschaft abbilden sollen. So eines Antrags bedürfe es nicht, sagte Heuer der Nachrichtenagentur DPA, schließlich gebe es klare Regeln für die Schriftform. Der AfD-Antrag scheiterte.