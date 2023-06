Zum 30. Behindertensportfest in Merseburg, organsisiert vorrangig vom BSSV und der Stadt, kamen über 200 Teilnehmer, die sich an zahlreichen Stationen in der Rischmühlenhalle messen ließen.

Die Bewegung im Fokus: 205 Sportler nehmen am 30. Behindertensportfest in Merseburg teil

Merseburg/MZ - Ein kurzes Eröffnungsprogramm und schon startet das 30. Behindertensportfest in Merseburg. Die Menschen mit Behinderung können es kaum erwarten und nehmen rege an der Erwärmung teil, die von den Tänzern der Gruppe „Tanzart“ und jenen, der Samariterherberge Horburg getanzt und gehüpft wird. Danach verteilen sich die 205 Sportler mit ihren 55 Betreuern an die Stationen in und außerhalb der Rischmühlenhalle in Merseburg für einen sportlichen Tag.