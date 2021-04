Die alte Brücke lernt fliegen

Nach knapp 28 Jahren Dienstzeit wird die Holzkonstruktion am Gotthardteich abgerissen. Kommt der Nachfolgebau noch in diesem Jahr?

Max Wetterau hat gerade mit einem Kollegen einen Bogen der Brücke am Gotthardteich abgesägt. Die Planken wurden bereits am Vortag abgebaut. Von der mehr als 20 Tonnen schweren Brücke ist nur ein Gerippe übrig.

Merseburg - Noch die letzten Millimeter mit der Kettensäge, dann ein lauter Knall, und der Bogen ist vom unteren Teil der Holzbrücke am Gotthardteich getrennt. Die Männer von der Firma Wetterau, ein Abschlepp- und Kranunternehmen aus Halle, hatten den Bogen bereits an den Haken des gelben 80-Tonnen-Krans genommen, so dass da ordentlich Spannung drauf war. Während Kranführer Sven Schablow den Bogen vorsichtig anhebt und ihn ein bisschen Merseburger Luft schnuppern lässt, braucht Max Wetterau erstmal eine Erfrischung, denn das ist anstrengend.

„Das hier ist unsere erste Holzbrücke“

Der 25-Jährige nimmt die Brücke gemeinsam mit seinem Kollegen Matthias Helm auseinander. Michael Schmidt und Sven Bienert sorgen unter anderem mit dafür, dass die abgetrennten Holzteile an der richtigen Stelle abgelegt werden, wo sie ungefähr auf eine Länge von fünf Metern geschnitten werden, damit sie in den Container passen.

Die letzten Sekunden vor dem Knall. Wetterau und Helm (r.) haben den Bogen abgesägt.

Die Männer von Wetterau haben schon Betonbrücken abgebrochen, auch die Stahlbrücke, die über die B80 in Halle-Neustadt führte, haben sie demontiert. „Aber das hier ist unsere erste Holzbrücke“, sagt Juniorchef Max Wetterau. Da müsse man vorsichtig sein, denn neben sichtbaren Winkeln und Schrauben aus Metall stoße man auch immer mal auf Bolzen, die im Holz versteckt sind.

Im Haushalt stehen rund 220.000 Euro für das Bauwerk

Die Planken der Brücke waren bereits am Vortag abgebaut worden. Als auch die Bögen komplett abgenommen waren, entschieden die Männer, die Brückenverbindung am gegenüberliegenden Ufer zu kappen. Mit eleganten Schwüngen zog Sven Schablow mit seinem Kran den immer noch mehr als zehn Tonnen schweren Brückenrest in Richtung Ufer, wo er dann von Wetterau und Helm in wenige Meter kurze Stücke zersägt wurde. Am Abend war die Holzbogenbrücke vom Gotthardteich dann Geschichte.

Da liegt er im Wasser, der letzte Rest der Holzbrücke, der nun in kleine Teile zersägt wird.

„Ich kann mich noch erinnern. Kurz nachdem ich im Juli 1993 bei der Stadt angefangen habe, wurde die Brücke dort hingesetzt“, erzählt Gerd Heimbach, der Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes. Nachdem gerade der Haushalt für 2021 beschlossen worden sei, werde sein Amt die Ausschreibung für eine neue Brücke vorbereiten. Je nachdem wie die Lage am Markt sei, könnte die neue Brücke vielleicht noch in diesem Jahr stehen. Im Haushalt stehen rund 220.000 Euro für das Bauwerk zur Verfügung. Die Brücke war seit Juni 2016 gesperrt, weil sie laut einer Untersuchung von einem Pilz befallen und einsturzgefährdet war. (mz/Undine Freyberg)