Deutscher Kindersoftwarepreis: Grundschüler aus Braunsbedra in der Kinderjury

Viertklässler der Lessing-Grundschule Braunsbedra bewerten in der Stadtbibliothek die neuesten digitalen Spiele.

Braunsbedra/MZ - Im Kinderkanal findet am 23. Oktober die Verleihung des Deutschen Kindersoftwarepreises „Tommi“ statt. Ausgezeichnet werden die neuesten hochwertigen digitalen Spiele. Mit in der Jury sitzen in diesem Jahr auch Kinder aus Braunsbedra. Immer mittwochs testen sie derzeit für jeweils eine Stunde die nominierten Apps - und sind von ihrer Aufgabe hellauf begeistert.